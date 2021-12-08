مُؤلم.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 38 وفاة و4936 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11917 والإصابات تفوق المليون
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“الراتب بالليرة والحياة بالدولار”.. ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق على “أسعار كل شي” في دولة اردوغان
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