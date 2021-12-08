الجبهة الوطنية العراقية (موج) تدين التفجير الارهابي في البصرة

ادنت الجبهة الوطنية المدنية (موج) واستنكرت، بكافة قياداتها وكوادرها، العمليات والجرائم الإرهابية التي ازدادت مؤخرًا، والتي كان اخرها ما شهدته محافظة البصرة من تفجير ارهابي آثم.

وقال الجبهة في بيان اصدره مكتبها الاعلامي ووصل “المجد” اليوم الاربعاء: لطالما حذرنا مسبقاً من استغلال الجماعات الارهابية لغياب الاستقرار السياسي لتنفيذ اعمالها الارهابية، واكدنا ضرورة استئصال الارهاب من جذوره بعمليات حقيقية مدروسة وخطط استراتيجية لوضع حدٍ لتلك الخروقات، وهو ما نكرره ونؤكد عليه اليوم بتعزيز الجهد الاستخباري وعدم التهاون باتخاذ اجراءات رادعة بحق العصابات الارهابية

وختمت بالقول: الرحمة والخلود لشهداء العراق من المدنيين ومن المدافعين عن الوطن، والعزة والكرامة لأبنائنا الصامدين بصدورهم بوجه الإرهاب والشفاء العاجل لجرحانا الصابرين.