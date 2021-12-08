ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 33 وفاة و5180 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11850 والإصابات 993,339

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 33 وفاة و5180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11850 وفاة و993339 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 85ر9 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 65083 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 181 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 159 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1175 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 48 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 32 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 43 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 27 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4283 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 916406 حالات.

كما أشار إلى إجراء 52589 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 1256015 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4205348 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3800072 شخصا.

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