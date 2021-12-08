مُؤلم.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 38 وفاة و4936 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11917 والإصابات تفوق المليون
أهم العناوين
جرينتش+2 08:18
ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 33 وفاة و5180 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11850 والإصابات 993,339
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني