أمطار مساء اليوم الاربعاء في شمال ووسط المملكة حتى صباح الغد

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شمال تركيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

ويتوقع مع ساعات المساء سقوط زخات من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ليلًا أحياناً، مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، يتوقع ان تكون الهطولات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية غزيرة احياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتحذر الأرصاد في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن احتمال تشكل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المناطق الجبلية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

كما يطرأ السبت، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 6، وفي مرتفعات الشراة 12 – 5، وفي مناطق البادية 16 – 8، وفي مناطق السهول 13 – 9، وفي الاغوار الشمالية 20 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 17، وفي البحر الميت 21 – 15، وفي خليج العقبة 22 – 14 درجة مئوية.