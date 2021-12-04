انخفاض .. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 28 وفاة و2976 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11715 والإصابات971,401

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 28 وفاة و2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11715 وفاة و971401 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.70 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 60131 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 147 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 99 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1159 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 54 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 37 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 29 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 39 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3579 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 899555 حالة.

كما أشار إلى إجراء 30680 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12351487 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4160104 اشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3768621 شخصا.

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