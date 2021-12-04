امانة عمان تتخذ حزمة اجراءات في ظل مستجدات الوضع الوبائي

اتخذت أمانة عمان الكبرى، حزمة من الاجراءات الاحترازية والوقائية في ضوء مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي تشهده مختلف دول العالم.

وبحسب التعميم الذي اصدره رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، الخميس الماضي، يقتصر استقبال متلقي الخدمة في مباني ومرافق أمانة عمّان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ويستثنى من القرار دائرة سوق الخضار المركزي ومسلخ عمّان نظراً لطبيعة عملهما.

فيما حدد القرار الدخول إلى مبنى الأمانة الرئيس في منطقة رأس العين من المدخل الشمالي/ شارع عمر مطر “المهاجرين”، وبالتنسيق مع نقطة شرطة أمانة عمان لتنظيم عملية الدخول للمبنى.

وطلب التعميم من مدراء الدوائر والمناطق والوحدات الإدارية المختلفة التدقيق على أخذ متلقي الخدمة والموظفين لقاح كورونا، وتشديد الرقابة على التزام الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامات قبل الدخول إلى دوائر الأمانة ومرافقها وأثناء وجودهم فيها، والتقيد بمسافات التباعد الجسدي المقررة ووضع العلامات الأرضية الإرشادية، ومنع التجمعات داخل المكاتب.

وشدد التعميم الذي بدأ العمل به على ضرورة تعقيم مباني الامانة يوميا قبل ساعة من دخول الموظفين والمراجعين لها، ووضع المعقمات على مداخل المباني والمرافق المختلفة.

ويهدف القرار لغايات المحافظة على الصحة والسلامة والعامة للموظفين ومتلقي الخدمة في موقع العمل، مع الاستمرار في تقديم جميع خدمات امانة عمان الكبرى إلكترونيًّا.

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