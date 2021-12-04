الزعيم يرد على شائعات مرضه بصورة جديدة عبر «فيس بوك»

نشرت صفحة الفنان عادل إمام، صورة جديدة للزعيم، بعد الأنباء التي لاحقته خلال الفترة الماضية حول إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وظهر عادل إمام، في الصورة بابتسامته المعهودة مرتديا قميصا مشجرا ليطمئن الجهور على حالته الصحية.

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه، قائلا: “إن هناك تجاوز غير طبيعي، هو في إيه يا جماعة”.

وأشار إمام، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الخميس، إلى أن هناك شائعات تتردد أن الزعيم ترك منزله وتوجه إلى الساحل الشمالي ليجلس في غرفة بمفرده، معقبا: “طب لما هو عايز يقعد في أوضة لوحده يقعد هنا”.

وأكد أن الزعيم بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده، ويحل كلمات متقاطعة، ويعيش حياة لذيذة، مضيفا: “زهقنا من الشائعات المتكررة حول صحة الزعيم.. يا جماعة خلوا الأمور طبيعية”، نافيا ما يتردد عن انعزال الزعيم، كاشفا أنهم يدرسون تقديم عمل درامي جديد بعنوان “الواد وأبوه” وسيكون من تمثيل الزعيم ومحمد عادل إمام، وإخراج رامي إمام.

وأكد عصام إمام، أنه يتم الإعداد الآن لعمل فنى جديد يجمع الفنان عادل إمام مع ابنه محمد ، موضحا العمل هيكون بعنوان “الواد وابوه”.

وتابع قائلا: “احنا لسه فى أول سطر من العمل الفنى “الواد وابوه” ولسه هنشوف هنعمله إزاى “.

ومن جهه آخرى علق الناقد الفني طارق الشناوي، على هذه الشائعة بالقول، أن السوشيال ميديا تسبب في انتشار مرض “الترند” والحصول على اللقطة، متابعا: “قالوا أن عادل إمام اعتزل الفن ودا مش حقيقي هو بيحافظ على صحته وخايف من كورونا”،

واضاف الشناوي: “اعتقد أن عادل إمام لن يقدم عملا جديدا في رمضان القادم.. هو ثروة قومية وبنحافظ علها”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457830285704045&set=a.205084447645298&type=3