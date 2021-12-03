ثبات .. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 26 وفاة و4770 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11686 والإصابات 968,425
أهم العناوين
جرينتش+2 06:21
مسيرة شعبية امام السجد الحسيني وسط عمّان، رفضاً لاتفاق “الماء مقابل الكهرباء” بين الأردن والعدو الاسرائيلي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني