ثبات .. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 26 وفاة و4770 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11686 والإصابات 968,425
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صحيفة “يديعوت أحرونوت”: حركة حماس أقامت قوة عسكرية في لبنان وستقاتل إسرائيل من جبهتين
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