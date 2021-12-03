ثبات .. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 26 وفاة و4770 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11686 والإصابات 968,425

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 26 وفاة و 4770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11687 وفاة و 968425 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 9,65 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 59010 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 191 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 158 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1144 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 53 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 38 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 27 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 39 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1855 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 897728 حالة.

كما أشار إلى إجراء 49421 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12320807 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4150407 اشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3762367 شخصا.