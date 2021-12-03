التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات

إسطنبول – سبوتنيك عربي

قفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، وذلك وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وحسب “رويترز”، أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعد ذلك هو أعلى مستوى وصل إليه التضخم في تركيا في 3 سنوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات سابقة أشارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بـ 9.99% على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا زيادة سنوية 54.62 %.

وتعرضت الليرة للضغط بشكل كبير هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط انخفضت من مستوى 8.5 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ليرة للدولار.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، وألقى باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.