إطلاق نار للمرة الثالثة على محول كهربائي في بلدة الشونة الجنوبية

ذكرت شركة توزيع الكهرباء، أن أحد محولاتها في أحد أحياء بلدة الشونة الجنوبية قد تعرض فجر اليوم الجمعة إلى إطلاق نار من قبل مجهولين في حادثة تكررت ثلاث مرات خلال أسبوع، ما تسبب في عطب المحول وانقطاع التيار عن عدد من المشتركين.

ووفق بيان للشركة، فإن كوادرها كانت أمس، قد انتهت من إصلاح لوحة توزيع المحول بعد تعرضها للحرق المتعمد بواسطة مادة بترولية، إلا أن المعتدين مارسوا ذات الأمر بعد ساعات قليلة من انتهاء أعمال الصيانة وأطلقوا النار على اللوحة.

وأضافت الشركة، انها قامت بإبلاغ الأجهزة المعنية بالحادثة، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكدت الشركة، أن تكرار هذه الحالات يؤدي إلى استنزاف مقدرات الشركة ويعرضها لخسائر فادحة، كما أن مثل تلك الأفعال تعرض سلامة المواطنين وموظفي الشركة للخطورة، وتؤثر على جودة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.

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