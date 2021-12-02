ضبط شخصين دفعهما الخمر لانتهاك حرمة مقبرة في محافظة الكرك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين خرقا حرمة إحدى المقابر في محافظة الكرك.

و‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الكرك قبل أيام، عن قيام شخصين مجهولين بخرق حرمة إحدى المقابر في محافظة الكرك، وإلحاق أضرار مادية ببعض القبور.

وأضاف أن التحقيقات وجمع المعلومات قادت إلى حصر الاشتباه بأحد الاشخاص، وألقي القبض عليه ليعترف أثناء التحقيق معه بأنه وقبل أيام كان برفقة صديق له يتناولان المشروبات الكحولية، ودخلا إلى المقبرة، وقاما بتكسير الرخام عن عدد من القبور، فيما ألقي القبض على شريكه، وسيتم إحالتهما للقضاء.

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