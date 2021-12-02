ثبات .. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 26 وفاة و4770 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11686 والإصابات 968,425
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جرينتش+2 06:18
انقذتهما اجهزة امن عباس.. مهاجمة اسرائيليين واحراق سيارتهما بعد دخولهما ساحة المنارة بمدينة رام الله/ فيديو
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