“الصحة” توقف إعطاء مطعوم كورونا في مركزين يومي الجمعة والأحد

أعلنت وزارة الصحة التوقف عن إعطاء مطاعيم فيروس كورونا للمواطنين في مركز تطعيم صالة الأمير فيصل/ منطقة القويسمة، وذلك يوم غد الجمعة فقط، وسيستأنف العمل على تقديم الجرعات يوم السبت المقبل.
كما أعلنت الوزارة عن توقف إعطاء المطاعيم في جميع مراكز التطعيم داخل مدينة الحسين الرياضية للشباب في ( قاعة ياهلا 1، قاعة ياهلا 2) وذلك في يوم الأحد، الموافق 5 كانون الأول، وسيستأنف العمل على تقديم الجرعات يوم الاثنين المقبل.
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