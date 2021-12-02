البنك الدولي يخطط لاقامة مركز اقليمي للتعاون في مجال الزراعة الصحراوية بين اسرائيل والاردن ومصر والمغرب والامارات

موقع i24news العبري

في اطار مباحثات اجراها وزير الزراعة الاسرائيلي عودد فورر مع نائب رئيس البنك الدولي يورجن فوجل في مقر البنك بواشنطن قبل يومين، تم الاتفاق على اقامة مركز دولي لانشاء ونشر المعرفة في مجال الزراعة الصحراوية،

وستتم اقامة هذا المركز في النقب جنوب اسرائيل من قبل وزارة الزراعة، وسيجري تعزيزه بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة دول المنطقة ومنها مصر والاردن والامارات والمغرب,

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة الاسرائيلية، سيتم مناقشته هذا الموضوع من قبل الطاقم الاداري للبنك الدولي وطواقم مهنية للبنك، في حين تجهز وزارة الزراعة الاسرائيلية خطة عملية للدفع بهذا المشروع نحو التنفيذ.

وذكر البيان ان نائب رئيس البنك الدولي قد اشاد بالنشاط الاسرائيلي في مجال البحث والتطوير الزراعي، مشيرا الى ريادة اسرائيل في الابتكار الزراعي بمستوى عالمي، كما تمت دعوة طاقم البنك الى زيارة اسرائيل، وستشمل الزيارة الدول المذكورة في التعاون، وستجري الزيارة بموجب القيود المفروضة بسبب كورونا.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة عودد فورر: ” يجب على دولة اسرائيل ان تقود البحث العالمي في مجال الزراعة الصحراوية والبحرية، فالتعاون مع جهات دولية هو خيار استراتيجي، وقد نطور بالنسبة لاسرئيل وكل الذين يعملون بمجالات الابتكار بالزراعة الى مستوياتعاليه”.