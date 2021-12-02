ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 26 وفاة و4665 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11661 والإصابات 963,655

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 28 وفاة و4665 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11661 وفيات و963655 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.14 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 57917 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 202 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 136 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1139 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 50 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 27 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 18 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3677 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 894077 حالة.

كما أشار إلى إجراء 51029 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12271386 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4148954 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3760970 شخصا.