مخطط إسرائيلي لإعادة إحياء مطار قلنديا قرب القدس

القدس المحتلة – وكالات

كشف وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، عيساوي فريج عن مخطط لإحياء مطار قلنديا القديم، وتحويله إلى مطار ليخدم الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أن الحديث يدور عن مطار قلنديا القديم الذي أنشأه الانتداب البريطاني عام 1920، ويسميه الاحتلال اليوم مطار “عطاروت” نسبة إلى مستوطنة “عطاروت” التي أقيمت على مقربة منه.

ويدور الحديث عن تطوير وترميم المطار ليخدم الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن أنظمة أمنية مشددة، ستسمح بسفر الفلسطينيين عبر المطار إلى شتى أنحاء العالم، بدلًا من السفر إلى الأردن حاليًا لهذه الغاية.

وقالت الصحيفة إن الخطة بلورت على يد الضابط السابق بسلاح الجو الاسرائيلي مدير عام شركة “أركيع” الجوية سابقًا “نير دغان” والذي أعد خطة لترميم المطار الملاصق للجدار العازل وإقامة مهبط طائرات فلسطيني في المكان.

وجاء على لسان فريج قوله إنه لا يجب تدمير مكان استراتيجي كمطار قلنديا لغايات البناء الاستيطاني، ردًا على قرار بلدية القدس إعداد مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المكان.

وشدد فريج على أن الخطة ستدرس عبر الحكومة الإسرائيلية وستخدم 5 ملايين مسافر سنويًا.