محاضرة فكرية في المنتدى العربي

دعت الهيئات الثقافية الأردنية التالية: المنتدى العربي، والمنتدى العربي الناصري، والجمعية الفلسفية الاردنية، ومنتدى الفكر الاشتراكي الجمهور لحضور المحاضرة التي سيلقيها كل من الاستاذ الدكتور محمد الشياب، والدكتور امجد الزعبي بعنــــوان:

“الأمة في فكر كلٍّ من ساطع الحصري والمدرسة الالمانية”

وذلك في مقر المنتدى العربي بعمان، عند الساعة السادسة (بالتوقيت الشتوي) من مساء يوم الثلاثاء المقبل.. والدعوة عامة

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