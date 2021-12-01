ليسمع ابن زايد؟..ملكة جمال اليونان توجه رسالة حارة لشعب فلسطين، بعدما انسحبت من مسابقة جمال العالم في إسرائيل/ فيديو

تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 25 وفاة و5047 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11633 والإصابات 958,990
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