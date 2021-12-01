ليسمع ابن زايد؟..ملكة جمال اليونان توجه رسالة حارة لشعب فلسطين، بعدما انسحبت من مسابقة جمال العالم في إسرائيل/ فيديو

اثيتا – وجهت ملكة جمال اليونان “رفائيلا بلاستيرا” التي أعلنت انسحابها من مسابقة جمال العالم المقامة في إسرائيل رسالة للمشاركين في حفل يوم التضامن العالمي الذي إقامته سفارة فلسطين باثينا، بالاشتراك مع بلدية خالندري والمركز الثقافي لحضارة ما بعد الراسمالية MeTA.

وقالت رفائيلا بلاستيرا في رسالتها : “الضيوف الاعزاء ، مساء الخير لجميع المدعوين الكرام، أرغب وبكل فخر أن أشكر سعادة السفير طوباسي الذي استطعت من خلاله ان أشارك في هذا الحفل “يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني “،هذا اليوم الهام للغاية بالنسبة لي حتى ولو اقتصر من خلال مشاركتي برسالة مسجلة .

ارغب أيضا أن أشكر أصدقائي الفلسطينيين الذين أبرزوا ما بداخلي من شعور التضامن مع الشعب الفلسطيني.

لن أنسى أبدًا قصصهم وتجاربهم وطريقة سردها لي من خلال التأثر الذي بدى في أعينهم والقوة التي بدت في صوتهم عندما كانوا يروونها ، مما أكد لي كم هي مهمة القيم في هذه الحياة ، الأمر الذي قادني باتخاذ قرار التخلي عن حلمي بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام .

ما هي المرآة اذاً ؟ فانا أستخدم مرآتي كل يوم ،

ولكن في احدى الأيام نظرت الى نفسي في المرآة، وذكرتني نفسي أني فتاة شابة ذات قيم ومشاعر عالية.

في مرآة فلسطين، لا ينعكس فقط وجه شعبها فحسب ، بل يُنعكس َوجهُنا نحن أيضًا ،

وحينها نُدرك جميعاً ان الأمور التي تجمعُنا هي اكثر من التي تُفرقُنا .

فأي شخص منا مُعرض ان يكون في هذا الموقع وتلك الأوضاع .

برأي لا توجد حدود ، انها خطوط وهمية .

أقول لكم أني قد تلقيت في الأيام الماضية العديد من رسائل التضامن تحييني على موقفي هذا من جميع أنحاء العالم ، سواء كانوا فلسطينيين او غيرهم من أحرار العالم.

وبهذا فانا اشعر بالامتنان للجميع ، وأهم من ذلك أشعر انني محقة باتخاذ قراري بالتراجع خطوة إلى الوراء عن حلمي بالمشاركة بالمسابقة والتقدم بخطوتين إلى الأمام كإنسان.

الشكر الجزيل لكم على توجيه الدعوة لي لمخاطبتكم”.

وكانت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان قد اقامت في قاعة سينما اثينا ، بالاشتراك مع بلدية خالندري والمؤسسة الثقافية وبحضور يوناني حاشد وبمشاركة سفراء الاردن والكويت وفنزويلا وكوبا والسودان وعدد من رؤساء البلديات والنقابات، مهرجانا سياسيا ثقافيا بمناسبة اليوم العالمي للتضامنم مع الشعب الفلسطيني.

وقد تحدث بالمهرجان كل من: نائب رئيس البرلمان اليوناني الصديقة صوفيا ساكورافا، ورئيس بلدية خالندري سيموس روسوس ، وشارك فيه المخرجون السينمائيون من فلسطين دوريس حكيم، وعلا طبري، وسليم ابو جبل الذين استضافتهم السفارة لعرض افلامهم الوثائقية حول القضية الفلسطينية وكفاح شعبنا ، كما شارك بالمهرجان الموسيقار اليوناني اليكوس فريتوس بعدد من مقطوعاته من اشعار محمود درويش وألحان مارسيل خليفة .

وقد أعرب كافة المتحدثين بالاحتفال عن تضامن شعبهم وقواهم مع كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي والابرتهايد الذي تمارسه حكومات إسرائيل بحق شعبنا اصحاب الأرض الأصليين ودعوا الاتحاد الأوروبي لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة اعتراف اليونان بالدولة الفلسطينية وفق قرار البرلمان سابقا .

وفي كلمته ، نقل السفير طوباسي تحيات منظمة التحرير وكل ابناء شعبنا للاصدقاء اليونان، وشكر السفير طوباسي المشاركين بالمهرجان تعبيرا عن تضامنهم المطلق مع حقوق شعبنا الثابته وبالمقدمة منها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين وفق القرار ١٩٤ وإطلاق سراح الأسرى، كما وثمن السفير موقف القوى الديمقراطية باليونان المناصرة لحقوق شعبنا في مناهضتها للاحتلال والاستيطان والابرتهايد ورفضها للعلاقات مع الدولة القائمة بالاحتلال .

كما اشاد السفير بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين وفق المبادئ المشتركة المتمثلة بالحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بما فيه حكومة اليونان بتحمل مسؤؤلياتهم لانهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين .