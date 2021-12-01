جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة تابعة للسعودية بصاروخ أرض جو

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع سعودية بصاروخ أرض جو بين محافظتي صعدة وعمران في اليمن.

وقالت قناة المسيرة، إن “الدفاعات الجوية لدى أنصار الله أسقطت طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران”، مشيرة إلى أن “عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين المحافظتين”.

وكانت جماعة “أنصار الله”، أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة وسط اليمن، إلى غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكر تلفزيون “المسيرة” الناطق باسم “أنصار الله”، أن طيران التحالف شن 4 غارات على مطار صنعاء الدولي. ولم تشر “أنصار الله” إلى حجم الأضرار الناجمة عن القصف الجوي الذي يعد الثالث خلال أيام.

في المقابل، قال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن “الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من كتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء بعد إنذاره لهم”. وأضاف: “يتم قصف كامل الكتيبة في هذه الأثناء لتحييد تهديد الصواريخ والمسيّرات”.

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