تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 25 وفاة و5047 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11633 والإصابات 958,990

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 25 وفاة و5047 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11633 وفاة و958990 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 84ر9 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 56991 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 204 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 134، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1105 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 28 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 28 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 37 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3739 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 890366 حالة.

كما أشار إلى إجراء 51284 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12220357 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4142489 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3754055 شخصا.

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