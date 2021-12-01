الحكومة تقرِّر إعادة معلِّمين أحيلوا للتقاعد المبكر إلى عملهم

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، إعادة عدد من المعلِّمين الذين أحيلوا إلى التَّقاعد المبكِّر إلى عملهم.

ويأتي القرار استكمالًا لتوجيه رئيس الوزراء بإعادة النظر في أوضاع بعض المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا إلى الاستيداع أو بعض من تضرّرت أوضاعهم التقاعديَّة خلال جائحة كورونا، وفقاً لآليَّة محدَّدة.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر تشرين الأول الماضي إعادة عدد من المعلمين إلى الخدمة في وزارة التربية والتعليم، كانوا قد أحيلوا للاستيداع في وقت سابق.

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