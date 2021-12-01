التعليم العالي تؤكد استمرارية وجاهية التعليم والاختبارات في الجامعات والكليات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، استمرارية وجاهية التعليم والتقييم في جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أن التعليم والاختبارات النهائية واختبارات منتصف الفصل الحالي ستبقى وجاهية في الحرم الجامعي.

ولفت إلى أن نسبة تلقي لقاح فيروس كورونا بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة تجاوزت الـ 91 بالمئة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات في جميع مؤسسات التعليم العالي من تاريخ بدء التدريس الوجاهي حتى الآن 2515 إصابة، مؤكدا أن الحرم الجامعي لا يشكل مصدرا لانتشار العدوى بفيروس كورونا.

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