استقالة الزعبي من رئاسة نادي الرمثا

قدم عوني الزعبي استقالته، اليوم الاربعاء، من رئاسة اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا، وذلك قبل يومين من موعد اجراء انتخابات جديدة للنادي.

وقدم الزعبي استقالته رسميا اليوم اأاربعاء لوزارة الشباب، بانتظار الانتخابات.

وبموجب هذه الاستقالة، فإن نائب رئيس اللجنة المؤقتة محمد الخزاعلة، سيشرف على اجراء الانتخابات التي تجري يوم الجمعة المقبل.

قد وترشح لرئاسة النادي حتى الأن 3 اشخاص هم سليم الزعبي وأحمد البشابشة وخالد سمارة، فيما ترشح لعضوية النادي 24 مرشحا.

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