إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة وانطلاق الأنشطة التجارية فيها بدءاً من اليوم الاربعاء

أعلن كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها، اعتباراً من اليوم الاربعاء، بما يحقق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الأردن وسورية لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، التي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك؛ وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة والصديقة.

وجاء في بيان لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية ما يلي..

في إطار التنسيق والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك؛

وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة والصديقة؛

يعلن كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني، إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 1 /12 /2021 بما يحقق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية ، وجذب الاستثمارات ، وتنشيط قطاع الخدمات ، وبالتالي خلق فرص العمل ، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين.