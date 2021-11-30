صندوق المعونة: بدء التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي غدا

أعلن مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، أن التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي إلكترونيا سيبدأ غدا الأربعاء.

وقال الضمور، لوكالة (بترا)، اليوم الثلاثاء إن التسجيل سيكون عبر الرابط التالي ” https://takaful.naf.gov.jo” ، مبينا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات إلكترونيا سيكون في 31 من شهر كانون الأول المقبل، وأن جميع الأسر تستطيع التقدم للبرنامج وتحديث بياناتها باستثناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية “المعونة الشهرية المتكررة”، ومنتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع الحكومي.

وأوضح أن صندوق المعونة فتح مراكز تسجيل في مختلف مناطق المملكة النائية والأشد فقرا والأطراف بواقع 74 مركزا لمساعدة الأسر التي لديها صعوبة في عملية التسجيل.

وأشار إلى أن الأسر التي لديها طلبات دعم سابقة سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية تؤكد فيها ضرورة تحديث بياناتها واعتمادها في حال ظروفها المعيشية لم تتحسن.

وبين الضمور أن 50 ألف أسرة جديدة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1) في العام الجديد، بالإضافة إلى 85 ألف أسرة مستفيدة، من مبلغ 140 مليون دينار المخصص للبرنامج، بحيث يصبح عدد المستفيدين من البرنامج 135 ألف أسرة.

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