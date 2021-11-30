تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر كانون الأول (غدا)

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر كانون الأول عند 835 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 عند 1070 فلسا للتر، وسعر الديزل عند 615 فلسا للتر، وسعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

ويأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الأقل دخلاً وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري، اليوم، برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر كانون الأول المقبل، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي.

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