تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 25 وفاة و5047 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11633 والإصابات 958,990
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الأوبئة: اومكرون سيدخل الأردن ولا بد من رفع نسب التطعيم
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