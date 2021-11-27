وزارة التربية : التعليم وجاهي ولا تحول إلى التعليم عن بعد

جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على استمرار التعليم في جميع مدارس المملكة وجاهيا وأنه لا يوجد اي قرار أو توجه إلى تحويله عن بعد.

واكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم ومدير التعليم العام اليوم السبت، الدكتور أحمد المساعفة، أن ما يتم تداوله حول نية الوزارة التوجه للتعليم عن بعد الأسبوع المقبل غير صحيح، وسيكون التعليم وجاهيا.

واضاف أن الامتحانات النهائية التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل ستكون وجاهية وان اي رسالة يتم تداولها بغير ذلك لا اساس لها من الصحة.

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