ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 29 وفاة و2674 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11515 والإصابات 939،293
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جرينتش+2 07:38
ضبط مركبة ظهرت في فيديو لشخص يطلق النار من داخلها
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