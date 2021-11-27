ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 29 وفاة و2674 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11515 والإصابات 939،293

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 29 وفاة و2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11515 وفاة والإصابات إلى 939293 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 83ر8 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 49622 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 165 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 101 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1037 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 30 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 51 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 25 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2452 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 878156 حالة.

وبين إجراء 30296 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12015838 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4114712 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3722035 شخصا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة