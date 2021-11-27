محافظ العاصمة يقرر ظهر اليوم السبت الإفراج عن 16 موقوفاً

قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان، ظهر اليوم السبت، الإفراج عن 16 شخصا جرى توقيفهم إداريا الأسبوع الماضي على خلفية مظاهرة، وفق كتاب اطلعت عليه “المملكة”.

وقال العدوان في الكتاب: “أقرر الإفراج عن المذكورين ما لم يكونوا موقوفين أو مطلوبين لجهة أخرى”.

وكان رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب قد اعلن، في تصريحاتٍ لموقع “البوصلة،” أنهم تلقوا وعودًا مؤكدة من محافظة العاصمة بإخلاء سبيل الطلاب والنشطاء الموقوفين على خلفية الاحتجاجات على اتفاق النوايا التطبيعي، اليوم السبت.

وقال الخطيب إنه وبرفقة النائب أيوب خميس قد التقيا بنائب محافظ العاصمة، الذي بدوره قطع وعدًا مؤكدًا بأنه سيتم إخلاء سبيل الموقوفين بهذه القضية اليوم السبت.

وشدد الخطيب على ضرورة التزام السلطات التنفيذية بالدستور والقانون الذي كفل حرية التعبير والرأي وحق الاعتصام والتظاهر، معبرًا عن رفضه وأهالي الطلاب والنشطاء الموقوفين لكافة التجاوزات والانتهاكات التي تمّت بحقهم.

هذا وقد احتشد أهالي الطلاب والنشطاء الموقوفين صباح اليوم السبت، أمام دار محافظة العاصمة للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم، ووقف الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحقهم بما يخالف القانون والدستور.،