مراكز التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، أسماء مراكز التطعيم التي تتوفر فيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب نوع المطعوم وعدد الجرعات لليوم الجمعة.

وحددت الوزارة، مراكز مطاعيم فايزر للجرعة الأولى والثانية والثالثة وللمتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار (من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية، الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.

تشترط وزارة الصحة

مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.