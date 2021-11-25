ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 27 وفاة و4080 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11486 والإصابات 936,619
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وفقا لـ”الاخبار” اللبنانية.. الثالوث القذر (عباس وفرج والشيخ) يُقر ملاحقة المقاومة في جنين نيابة عن جيش الاحتلال
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