مستشفى الملك المؤسس ينفي وفاة عشرينية بعد عملية خلع ضرسها

نفى مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، الدكتور محمد الغزو، وفاة فتاة عشرينية بعد إجراء عملية لخلع ضرسها في المستشفى.

وقال الدكتور الغزو لوكالة (بترا)، إن عملية خلع الضرس للمريضة أجريت في المستشفى قبل 8 أشهر، وبعد العملية بثلاثة أشهر عانت المريضة من خلل في الفك وصعوبة في عملية البلع.

وأضاف أن المريضة حولت إلى طبيب جراح، وحجز موعد لها لإجراء عملية لإصلاح الفك، إلا أن العملية تأجلت آنذاك لوجود صعوبة في عملية التخدير.

واشار إلى حجز موعد جديد للمريضة لإجراء العملية، ودخلت المستشفى قبل 3 أيام، وبعد الفحوصات الروتينية لها الخاصة بالعملية، تأجلت مرة أخرى لثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

واكد أن ذوي المريضة نقلوها إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث توفيت هناك.

ودعا الغزو إلى توخي الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن الانسياق وراء الشائعات وتناقل الأخبار والمعلومات غير الدقيقة واستقائها من مصادرها الرسمية.

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