مجهول يحرق محول كهرباء في الشونة الجنوبية ويقطع التيار عن المشتركين

اعلنت شركة توزيع الكهرباء إن أحد محولاتها تعرض لحرق في لوحة التوزيع، بالإضافة إلى كوابل المغذيات، من قبل مجهول، في منطقة الشونة الجنوبية، ما تسبب في عطبها وانقطاع التيار عن عدد من المشتركين.

ووفق بيان للشركة، اليوم الخميس، قامت الشركة بإبلاغ الأجهزة المعنية بالحادثة، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكدت الشركة أن تكرار هذه الحالات يؤدي إلى استنزاف مقدرات الشركة ويعرضها لخسائر فادحة، كما أن مثل تلك الأفعال تعرض سلامة المواطنين وموظفي الشركة للخطورة، وتؤثر على جودة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.

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