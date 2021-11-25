شخص يقتل شقيقه طعناً اثر خلاف بينهما ويخفي جثته

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد لمركز أمن البحر الميت بتاريخ 3/10/2021، بتغيب أحد الأشخاص عن منزله وانقطاع الاتصال معه، وجرى في حينه التعميم والبحث عنه.

وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال متابعة التحقيق في ظروف اختفاء ذلك الشخص، تولدت لدى المحققين مؤشرات بتعرضه للقتل، ووقع الاشتباه على أحد اشقائه، وبعد جمع الأدلة جرى ضبطه واعترف بالتحقيق معه بقيامه بقتل شقيقه طعنا، إثر خلاف حصل بينهما وإخفاء جثته بعد ذلك.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى إبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي وجرى التحرك لمكان إخفاء الجثة، وتم بعد الكشف عليها تحويلها للطب الشرعي وتحويل القضية لمدعي عام محكمه الجنايات الكبرى الذي قرر توقيف المشتبه به 14 يوما عن تهمة القتل العمد.