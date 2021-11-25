حركةالجهاد: أمن السلطة يختطف مجموعة من محررينا ونشطائنا في جنين

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، أن أجهزة أمن السلطة أقدمت على اختطاف مجموعة من الأسرى المحررين من أبناء الحركة والنشطاء الميدانيين من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن أجهزة أمن السلطة “اعتدت على المعتقلين واختطفت بعضهم من أماكن عملهم بشكل غير وطني وغير أخلاقي، وبطريقة يراد منها خدمة الاحتلال”.

وقال: “ما تزال أجهزة أمن السلطة تمارس عربدتها باستهداف النشطاء من أبناء شعبنا الشرفاء، غير مكترثة بالمصالح الوطنية الفلسطينية، ولا بالحفاظ على النسيج الوطني”.

وطالبت الجهاد السلطة وأجهزتها الأمنية بكف يدها عن ملاحقة الأسرى المحررين والنشطاء، والالتفات إلى ما تقوم به قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعتداءات يومية على أبناء شعبنا الأعزل.

وأكدت أنه “على العقلاء من كافة القوى والشخصيات الوطنية والحريصين على وحدتنا أن يقولوا كلمتهم، حفاظاً على العلاقات الوطنية ووحدة الصف الوطني، والتنسيق والتعاون المشترك وإنهاء كل مظاهر الفلتان والتوقف عن التنسيق الأمني وخدمة الاحتلال وصولا لبناء استراتيجية عمل وطني جامعة، لمواجهة الاحتلال وإرهابه”.

وختمت الجهاد بيانها قائلا “سيبقى شعار الجهاد الاسلامي في فلسطين واضحاً، وأن كل ما يمارس من هجمة ضد عناصره وأبنائه، لن يحرف بوصلتنا عن ممارسة حقنا في المقاومة والدفاع عن شعبنا”.