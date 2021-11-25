أجواء لطيفة اليوم الخميس وغدا، وارتفاع الحرارة يومي السبت والأحد

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تسجل اعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 8، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 7، وفي مناطق السهول 21 – 10، وفي الاغوار الشمالية 26 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 19، وفي البحر الميت 26 – 17، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

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