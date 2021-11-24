مؤسستا عبدالحميد شومان والفكر العربي تنظمان حوارية “العَرَب وتحدّيات التحوّل نحو المعرفة والابتكار”

سعادة الأستاذ فهد الريماوي المحترم

واحد من أكبر التحديات التي تواجه العالم العربي اليوم، هو تحديد وصفة التحول نحو المعرفة والابتكار، خصوصاً أن العالم من حولنا وضع ذلك عنواناً عريضاً لسلوكه العلمي والإنتاجي.

وفي الوقت الذي ينقسم العالم إلى دول متقدمة، وأخرى ناهضة، ما يزال هناك قسم ثالث منه إما متخلفاً بفعل نقص الموارد، أو تائهاً لعجزه عن توظيف موارده، وربما يقع العالم العربي في التوصيف الأخير، فالموارد الطبيعية والبشرية لم يجر توظيفها بصورة صحيحة حتى اليوم، لكي يلحق بقطار التقدم.

في الكتاب الجديد، بنسختيه؛ العربية والانجليزية، والصادر عن مؤسسة الفكر العربي في بيروت، يناقش المؤلفان، البروفيسور معين حمزة في النسخة العربية، والدكتور عمر البزري في النسخة الإنجليزية، التحديات التي تقف حتى اليوم حائلاً أمام التحول العربي في المعرفة والابتكار كأدوات للتحول نحو الإنتاج والتقدم، بدلاً من أن تظل قائمة قائمة على تعظيم النزعات الاستهلاكية من غير أن تسهم في تقدم الكوكب وتجاوز التحديات المفروضة عليه.

الكتاب يستعرض كذلك، أوضاع البحوث والتطوير التكنولوجي والابتكار في البلدان العربية، وتحديات التنمية العربية، ومؤشرات تمكين المجتمعات من اكتساب المعارف العلمية واستثمارها.

أصدقاء منتدى مؤسسة عبدالحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، كونوا معنا في السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، في فعالية مشتركة مع مؤسسة الفكر العربي، لمناقشة كتاب: “العَرَب وتحدّيات التحوّل نحو المعرفة والابتكار”.

يتحدث في الجلسة الافتتاحية وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار، والمدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ البروفيسور هنري العَويط، والرئيسة التنفيذيّة لمؤسّسة عبد الحميد شومان الأستاذة فالنتينا قسيسيّة، يليها جلسة لمناقشة الكتاب يشارك فيها الأمين العامّ للمجلس الوطنيّ للبحوث العلميّة البروفيسور معين حمزة، والأمين العامّ لاتّحاد الجامعات العربيّة الدكتور عمرو عزت سلامة، وأستاذ الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومؤسس الرابطة الدولية للتعليم الإلكتروني البروفيسور عبدالله الزعبي، والمستشار العلميّ لمجلس التفاهم العالَميّ لقادة الدول الدكتور منيف الزعبي، والباحث الرئيسيّ في التكنولوجيا والابتكار الأستاذ نارت دغجوقة، فيما يدير الحوار الأمين العامّ للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور ضياء الدّين عرفة.

*الدعوة عامة، والحضور وجاهي في منتدى عبد الحميد شومان – جبل عمّان.

*ملاحظة: سيتم تطبيق كافة الاشتراطات الحكومية المتعلقة بالسلامة العامة والتباعد الاجتماعي خلال المحاضرة.

للحضور عبر منصة زووم عبر الرابط:

https://shoman-org.zoom.us/j/86042270054

رمز الفعالية على زووم: 86042270054

*سيتم مشاركة الرابط الخاص بالبث المباشر على صفحة الفعالية، واستقبال اسئلة الجمهور