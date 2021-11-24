70 نائبا يطالبون بجلسة مستعجلة لبحث “اتفاق الماء مقابل الكهرباء”

طالبت مذكرة نيابية وقع عليها 70 نائبا، بعقد جلسة مناقشة عامة مستعجلة بخصوص توقيع اتفاقية النوايا المتعلقة بالمياه والطاقة مع الإمارات وإسرائيل.

وتاليا نص المذكرة:

“نحن النواب الموقعين أدناه، عملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع إسرائيل والإمارات، بشكل مستعجل”.

وُقِّع في معرض إكسبو 2020 دبي الاثنين، إعلان نوايا عام بين الأردن والإمارات وإسرائيل، للدُّخول في عمليَّة تفاوضيَّة للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطَّاقة والمياه.

وقال وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، إن وثيقة إعلان النوايا الموقعة مع الإمارات وإسرائيل “لا علاقة لها بأي مشروع حالي أو مستقبلي”، مضيفا أنه في “حال الاتفاق على المشاريع التي ستدرس ضمن وثيقة إعلان النوايا ستعرض الاتفاقية على مجلس النواب والجهات المعنية”.

ووقَّع إعلان النوايا وزير المياه والريّ محمد النجار، ووزيرة التغيُّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات مريم بنت محمَّد المهيري، ووزيرة الطَّاقة الإسرائيليَّة كارين الحرار، بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، ووزير الصِّناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي سلطان بن أحمد الجابر.