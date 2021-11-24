رئيس الوزراء ينعى الوزير رائف نجم

نعى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزير الأشغال العامة الأسبق، المهندس رائف نجم، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

واستذكر رئيس الوزراء مناقب الفقيد والخدمات الجليلة التي قدمها للوطن في جميع المناصب التي تقلدها وإسهاماته الكبيرة في خدمة المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد وأسرته.

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