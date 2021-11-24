“حماية المستهلك” تدعو لمساعدة المواطنين بحفر آبار لحفظ مياه الأمطار

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المزارعين وربات البيوت الى التعامل الايجابي مع مياه الأمطار وتخزينها بطرق صحيحة والحفاظ عليها للاستفادة منها في باقي أيام السنة.

واوضحت الجمعية في بيان اليوم الاربعاء، أن استغلال مياه الامطار يساهم في تحقيق أهداف ومشاريع زراعية انتاجية تساعد في التخفيف من شراء بعض أنواع الخضار التي تحتاجها الأسر بشكل يومي.

وجدد رئيس الجمعية محمد عبيدات، الدعوة لوزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي لتقديم منح أو قروض ميسرة للمواطنين من أجل حفر آبار لتخزين مياه الأمطار في البيوت والمزارع، أو لشراء معدات زراعية تساعدهم في ري المزروعات والثروة الحيوانية.