الليرة التركية تواصل الهبوط بعد خسائر قياسية.. ابن زايد يؤسس صندوقا بـ 10 مليارات دولار لدعم اقتصاد اردوغان المنهار

ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 27 وفاة و4080 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11486 والإصابات 936,619
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