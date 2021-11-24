الحكومة تقرِّر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديّة وأمانة عمَّان

قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديّة، بموجب أحكام المادّة 35/أ/1 من قانون الإدارة المحليَّة رقم 22 لسنة 2021م.

كما قرّر مجلس الوزراء إجراء انتخابات مجلس أمانة عمّان بموجب أحكام المادّة 6/ج من قانون أمانة عمَّان رقم 18 لسنة 2021م.

وخاطب رئيس الوزراء الهيئة المستقلَّة للانتخاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما أعلاه.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2021، يهدف إلى إدامة عمل صندوق التَّقاعد في النَّقابة، والمحافظة على مركزه المالي وتأدية خدماته.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ استحداث شريحة أساسيَّة لفئة المهندسين الشَّباب باشتراك منخفض، وإعفاء هذه الفئة من الرّسوم الإضافيَّة غير المسدَّدة بشروط معيَّنة، ووضع سقف لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى في آخر سنتين قبل التّقاعد لتحقيق التَّوازن المالي للصَّندوق.

“المستقلة للانتخاب” تعلن موعد إجراء الانتخابات

هذا وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، أن مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع الأسبوع المقبل لإعلان موعد انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان بعد مخاطبة رئيس الوزراء للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وتوقع الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني عبر قناة “المملكة”، إجراء الانتخابات المحلية خلال 4 أشهر، موضحا أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وسندا لأحكام القوانين الناظمة، سيجتمع الأسبوع المقبل؛ لإعلان موعد الانتخابات بعد تحديد وإقرار المدد القانونية للعملية الانتخابية.