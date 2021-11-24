أجواء باردة نسبياً بالمرتفعات ولطيفة في باقي المناطق حتى الجمعة

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الجمعة، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 8، وفي مرتفعات الشراة 18 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 7، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الاغوار الشمالية 27 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 17، وفي البحر الميت 27 – 16، وفي خليج العقبة 28 – 15 درجة مئوية.

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