ملكة جمال اليونان تلقن حكام العرب المطبعين درساً قاسياً، لدى انسحابها من مسابقة جمال الكون لانها ستقام باسرائيل
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تنزيلات الجمعة البيضاء في قطاع الألبسة والأحذية تبدأ غدا الاربعاء
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