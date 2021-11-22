وزارة المياه: 4 ملايين م3 دخلت السدود خلال 24 ساعة

سجلت كميات المياه التي دخلت السدود خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 4 ملايين متر مكعب، حتى صباح اليوم الاثنين في السدود الرئيسية.

وقالت وزارة المياه والري في بيان، ان سد الوالة سجل اعلى كمية بنحو(2830) مليون متر مكعب، وسد الملك طلال (375) الف متر مكعب، وسد الموجب (369) الف متر مكعب.

وأوضحت ان حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم سجلت حتى صباح اليوم (310) مليون متر مكعب، ما نسبته 3.8 بالمئة من المعدل السنوي العام البالغ (8.1 ) مليار متر مكعب.

واضافت ان أعلى كميات امطار خلال الـ 24 ساعة الماضية سقطت على المملكة سجلتها محافظة العاصمة / محطة وادي السير (14.9ملم ) فيما سجلت عمان معدل هطول بلغ (8.9 ملم) والبلقاء(7.1) ملم ومأدبا (8.8) ملم والزرقاء (6.3) ملم وجرش (3.5ملم) والمفرق (2.8 ملم ) واربد (0.1) ملم وعجلون (3.1) ملم والكرك(2.8) ملم والطفيلة (1.2) ملم ومعان (0.5) ملم والعقبة (0.3) ملم .

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