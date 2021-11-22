مؤسسة المواصفات تنصح المواطنين بفحص وزن اسطوانات الغاز

صرحت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير بركات إنه قد تمت متابعة وكالة غاز تتلاعب في الاسطوانات في محافظة الزرقاء.

وأضافت، أن كوادر المؤسسة تكثف من رقابتها على المنشآت الخاصة التي تبيع الغاز والكاز مع قرب موسم الشتاء، حيث يزداد الطلب خلال هذه الفترة.

وأكدت أن عدد الشكاوى التي تتعلق في قطاع المحروقات وصلت إلى 300 شكوى، حيث تم التحقق من جميعها، بينما وصلت نسبة الشكاوى الحقيقية بالفعل 4%.

وأهابت بركات خلال فصل الشتاء بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بوجود أي مخالفة، وفحص اسطوانات الغاز المنزلي من خلال طريقة سهلة وهي فحص وزن الغاز داخل الاسطوانة الذي من المفترض أن يكون 12.5 كلغم.

ودعت المواطنين الى فحص “الجلدة” بين الصمام والمنظم عند تبديل الاسطوانة في كل مرة، بالإضافة لمشبك التثبيت والمرابط والخرطوم.

وبشأن الاستغناء عن اسطوانات الغاز “الحديد” الحالية أوضحت، أنه إلى حد الآن لم يصدر شيء لاستبدالها بالاسطوانات “المركبة والبلاستيكية”.